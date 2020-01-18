العراق – أظهرت صور جديدة نشرت اليوم السبت من داخل قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، كيف أزال الجيش الأمريكي أثار الضربة الصاروخية الإيرانية.

وكان جنود أمريكيين عملوا منذ الأسبوع الفائت على إزال الركام الناتج عن القصف الإيراني من ثاني أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في العراق.

ونظم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة جولة صحفية في قاعدة عين الأسد، للتعرف على آثار الدمار جراء الضربات الصاروخية التي نفذتها إيران يوم 8 يناير، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وكانت “أسوشيتد برس” نشرت فيديو، أعقب الضربة على القاعدة العسكرية الأمريكية، أظهر حجم الدمار الذي تسببت بها الصواريخ الإيرانية.

المصدر: RT