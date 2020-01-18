تايلاند – تغلب المنتخب الأسترالي على نظيره السوري بهدف يتيم جاء في الوقت الإضافي الأول من المباراة، التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الدور ربع النهائي لكأس آسيا دون 23 عاما في تايلاند.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين استطاع المنتخب الأسترالي فيهما حسم اللقاء قبل وصولها لركلات الترجيح بتسجيله هدف المباراة الوحيد عن طريق الحسن توريه في الدقيقة الـ11 من الشوط الإضافي الأول.

وسيواجه المنتخب الأسترالي في نصف النهائي، الأربعاء المقبل، الفائز من مواجهة كوريا الجنوبية والأردن التي تلعب غدا الأحد.

المصدر: RT