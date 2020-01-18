ليبيا – أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش اللواء أحمد المسماري أن الشعب الليبي الغاضب قام بإغلاق الحقول والموانئ النفطية رداً على عدم سماع صوته في المظاهرات ضد التدخل التركي.

المسماري قال في مؤتمر صحفي ببنغازي إن الجماهير الغاضبة أغلقت الحقول والموانئ النفطية لتوصيل صوتها للمجتمع الدولي، مؤكداً على أن هذا حراك شعبي تبنته المجالس القبلية ومهمة القيادة العامة للجيش اتجاه هذا الموقف أن تقول سمعاً وطاعةً للشعب.

وأشار إلى أن الشعب الليبي خرج في مظاهرات مستمرة منذ إصدار البرلمان التركي قرار بإرسال قوات تركية إلى ليبيا، موضحا بأن المظاهرات الشعبية تدل على أن القبائل الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني تدين وتندد بخيانة عملاء المجلس الرئاسي على رأسه السراج والإخوان المسلمين وبيعهم لليبيا مما جعل الشعب يقوم بتصعيد أكبر ليسمع صوته.

كما إعتبر أن هذه الجماهير صعدت من أعمالها حتى تتمكن من إيصال صوتها للمجتمع الدولي وإلى كافة المهتمين بالشأن الليبي، مشدداً على أن الليبيين وصلوا إلى قناعة بأقفال الموانئ النفطية والحقول.