ليبيا – أعلنت مؤسسة النفط في طرابلس حالة القوة القاهرة بعد إيقاف صادرات النفط من قبل القيادة العامة من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.

الوطنية للنفط أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أن القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية بإصدار تعليمات إلى إدارات كل من شركة سرت للنفط وشركة الهروج للعمليات النفطية وشركة الواحة للنفط، وشركة الزويتينىة للنفط وشركة الخليج العربي للنفط بإيقاف صادرات النفط من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.

ولفتت إلى أن ذلك سيؤدي إلى خسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يومياً بالإضافة إلى خسائر مالية يومية تقدّر بحوالي 55 مليون دولار في اليوم.

يشار إلى أن تحرك القبائل الليبية جاء بعد أن كشفت صحيفة الغارديان الانجليزية عن وصول أكثر من 2000 مرتزق وإرهابي سوري إلى ليبيا عن طريق تركيا ، مبينةً بأن هؤلاء المرتزقة يتقاضون 2000 دولار شهرياً من حكومة الوفاق نظير مشاركتهم مع مسلحيها في القتال ضد القوات المسلحة في طرابلس بعد أن كانوا يتقاضون 150 دولار شهرياً من تركيا للقتال معها ضد الجيش العربي السوري شمال سوريا.