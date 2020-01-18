ليبيا – صرح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل اليوم الجمعة بأنه لا يستبعد إمكانية تشكيل بعثة عسكرية أوروبية، لتنفيذ مهمة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.

بوريل قال في مقابلة مع صحيفة “شبيغل” الألمانية نقلتها وكالة “سبوتنيك”الروسية الجمعة :”إذا كان هناك وقف لإطلاق النار في ليبيا فيجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعدًا للمساعدة في تنفيذ هذه المهمة على سبيل المثال مساعدة الجيش كجزء من المهمة الأوروبية”.

وأضاف بوريل:”لقد نجح الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان على الأقل في إعداد وقف مؤقت لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في ليبيا”، مشيرا إلى أن روسيا وتركيا عززتا نفوذهما في ليبيا على مدى الأشهر الستة الماضية.

وشدد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة للمضي قدماً في عملية التسوية الليبية التي ستبحث في مؤتمر برلين المقبل.