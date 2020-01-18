ترامب يبحث مسألة سحب قواته من العراق مع الرئيس صالح في منتدى دافوس الاقتصادي

ترامب يبحث مسألة سحب قواته من العراق مع الرئيس صالح في منتدى دافوس الاقتصادي

الولايات المتحدة – يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحدث مع الرئيس العراقي برهم صالح في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد من 21 إلى 24 يناير في دافوس، حول خروج قواته من العراق.

وذكرت قناة”سي بي أس” التلفزيونية التي أوردت الخبر يوم الجمعة نقلا عن مصادرها في الإدارة الأمريكية، أنه تجري حاليا مشاورات حول تفاصيل جدول أعمال اجتماع رئيسي الدولتين، والبيت الأبيض متفائل بشأن إمكانية إجراء مثل هذه المفاوضات.

وأثارت هجمات الجيش الأمريكي منذ يوم 29 ديسمبر الماضي على الحشد الشعبي العراقي، واغتياله نائب قائده أبو مهدي المهندس والجنرال الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد، ردة فعل واسعة من قبل السلطات العراقية التي انتقدت تصرفات الأمريكيين. واعتمد برلمان العراق يوم 5 يناير قرارا يطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية بالكامل من البلاد.

ولكن ترامب رفض الانصياع لهذا الطلب، وهدد بغداد “بفرض عقوبات غير مسبوقة”.

ومنتدى دافوس هو اجتماع سنوي لممثلي النخب السياسية والتجارية العالمية. يعقد منذ الثمانينيات. وتشكل هذه الفعالية أحد الأحداث الدولية الكبرى سنويا نسبة إلى السياسيين ورجال الأعمال وممثلي المنظمات العامة والأوساط الأكاديمية والشخصيات الثقافية وقادة الإعلام الذين يشاركون في مناقشات هذا المنتدى الاقتصادي العالمي.

المصدر:”تاس”