واشنطن – توقعت مصادر أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بدافوس الأسبوع القادم، رغم التوتر بين الحليفين بسبب تهديدات بفرض تعريفات جمركية.

ومن المرجح أيضا أن يبحث ترامب مع دير لاين الملف الإيراني.

وبعد أيام قليلة من إبرام ترامب اتفاقا تجاريا جزئيا مع الصين وإقراره اتفاقا معدلا للتجارة الحرة في أمريكا الشمالية، سيسافر الرئيس الأمريكي إلى المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يتوقع أن يناقش النزاعات التجارية المتصاعدة مع رئيسة المفوضية الأوروبية.

ومن بين النزاعات التجارية بين الحليفين، مخاوف واشنطن من خطة فرنسية لفرض ضريبة خدمات رقمية بنسبة 3% تعتقد الحكومة الأمريكية أنها ستضر بعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين مثل “غوغل” و”أمازون”، وتتجه بعض الدول الأخرى للسير على نهجها.

وردا على ذلك هدد الممثل التجاري الأمريكي الشهر الماضي بفرض رسوم بنسبة 100% على منتجات فرنسية مثل الشامبانيا وحقائب اليد والجبن وسلع وخدمات أخرى.

وقال مصدر أوروبي مسؤول”لم يتحقق أي تقدم” برغم المحادثات المتكررة بين وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والمفاوض التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر.

ومن المرجح أن يأتي الملف الإيراني أيضا ضمن أولويات جدول الأعمال بعدما فعلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية لفض النزاعات في الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع طهران بعد قرار إيران تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق.

وألغى وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف خططا لحضور المنتدى الاقتصادي.

المصدر:”رويترز”