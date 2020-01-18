كندا – اكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، إن بلاده ستمنح 25 ألف دولار كندي (19 ألف دولار) لكل أسرة قضى أحد أفرادها من حملة الجنسية الكندية بحادث الطائرة الأوكرانية في إيران.

وفي تصريح صحفي أدلى به اليوم الجمعة، شدد ترودو على أن منح الحكومة الكندية تلك المبالغ المالية يمثل الخطوة الأولى فقط، مشيرا إلى أن بلاده تتوقع أن تعوض إيران هذه العائلات، كونها تسببت في تحطم الطائرة. وأضاف أن “الأموال التي ستدفع ستذهب إلى ذوي الضحايا وليس للحكومة الكندية… لقد قابلتهم، هم بحاجة للدعم الآن”.

وأوضح أن التعويضات ستدفع لعائلات 57 ضحية من المواطنين الكنديين إضافة إلى 29 شخصا ممن كان لديهم تصريح الإقامة الدائمة في كندا، لتلبية الاحتياجات العاجلة، بما في ذلك ترتيبات السفر والجنازة.

وأكد ترودو أن نحو 20 من عائلات الضحايا طلبوا إعادة جثامين أقربائهم إلى كندا، مضيفا أنه يتوقع من السلطات الإيرانية تنفيذ هذا الإجراء “في الأيام القادمة”.

كما أشار إلى أن إيران لا تملك قدرات تقنية كافية تتيح لها تحليل البيانات المسجلة في الصندوقين الأسودين للطائرة والذين تضررا كثيرا، داعيا طهران إلى نقلهما لفرنسا.

وفي رده عما إذا كان يلقي اللوم على الولايات المتحدة في إسقاط الطائرة المنكوبة، قال ترودو إن “إيران تتحمل المسؤولية كاملة عن إسقاط الطائرة المدنية”.

والطائرة المنكوبة هي من طراز بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، تحطمت فجر الثامن من الشهر الجاري إثر إسقاط الدفاعات الإيرانية لها خطأ، بعد دقائق على إقلاعها من طهران متجهة إلى كييف، ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا بينهم 57 كنديا.

المصدر: وكالات