المغرب – وجه رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين رسالة إلى العاهل المغربي محمد السادس بمناسبة افتتاح متحف تراث يهود المغرب في مدينة الصويرة.

وأكد ريفلين في “تويتر” أن الدولة العبرية تابعت “بمشاعر من الفرح والغبطة” مراسم افتتاح المتحف الجديد التي جرت بحضور الملك المغربي.

وتابع: “نود أن نعبر لجلالتكم عن أسمى آيات الشكر والامتنان لحرصكم على الحفاظ على روابط الألفة والود مع أبناء الطائفة اليهودية، وذلك اقتداءا بنهج آبائكم، ولاهتمامكم كذلك بتعزيز الحياة المشتركة بين المسلمين، والنصارى واليهود”.

من جانبها، أشادت الخارجية الإسرائيلية بإقامة الملك المغربي مأدبة عشاء على شرف أبناء الجالية اليهودية في البلاد وكبار الشخصيات التي جاءت من مختلف أنحاء العالم لحضور مراسم افتتاح ما يسمى “بيت الحكمة” أو “بيت الذاكرة” في الصويرة.

ويحتضن هذا المجمع الروحي والتراثي، بعد أعمال ترميمه كنيس “صلاة عطية” ودار الذاكرة والتاريخ “بيت الذاكرة”، والمركز الدولي للبحث حاييم وسيليا الزعفراني حول تاريخ العلاقات بين اليهودية والإسلام.

المصدر: RT + وكالات