ليبيا – رد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، وتصريحات نقلتها عنه صحيفة تركية بأن مصر ليس لها حدود مع ليبيا وأن تركيا جارة ليبيا عبر البحر.

شكري قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، ردا على سؤال حول تصريحات الوزير التركي: “مصر لها حدود برية وبحرية متاخمة لليبيا وبالتالي دائما لها مصلحة بترسيم أي حدود في دائرتها المباشرة”.

وأضاف :” ربما ما تم التوصل إليه من توافق أو اتفاق فيما بين فائز السراج وتركيا من الناحية الفنية ليس فيه تعد على أي حقوق مصرية ولكن هذا الاتفاق في حد ذاته كما أكدنا في العديد من المرات غير قانوني وبالتالي ليس له أي أثر وهو كالعدم..”.

يشار إلى أن أكار قد زعم في حديث للصحفيين بأنقرة يوم 14 يناير الجاري بحسب صحيفة “ديلي صباح” التركية أن ليبيا هي جارتهم عبر البحر ومن غير المرجح أن يبقوا على الحياد، مدعياً بأنه تتواجد في ليبيا دول ليست جارة مثل الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية متناسياً وجود حدود برية بين مصر وليبيا بطول 1115 كم.