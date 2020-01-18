الولايات المتحدة – أضافت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع حفارات نفطية للمرة الأولى في 4 أسابيع رغم أن وتيرة النمو في إنتاج قياسي للخام الأميركي من المتوقع أن تتباطأ.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن الشركات أضافت 14 حفارا نفطيا في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من كانون الثاني، ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 673 حفاراً.

وفي نفس الأسبوع قبل عام، كان هناك 852 حفارا قيد التشغيل. وفي 2019، هبط عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، للعام الأول منذ 2016 مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة بينما يسعى المساهمون إلى عوائد أفضل في بيئة من أسعار الطاقة المنخفضة.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع أن وتيرة نمو إنتاج النفط ستتراجع إلى 3% في 2021، وهو أدنى معدل منذ 2016.

ويقارن ذلك مع زيادة متوقعة بنسبة 9% في 2020 إلى مستوى قياسي جديد عند 13.3 مليون برميل يوميا، وزيادة بلغت 18% في 2019 .

وكالات