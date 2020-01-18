انجلترا – عندما نبقى في حمام السباحة أو في حوض الاستحمام لفترة طويلة يصبح الجلد متجعدا أو منكمشا، وإذا خرجنا من الماء أخذ الجلد وضعه الطبيعي وعاد إلى نعومته، ظاهرة أذهلت العلماء. ولكن باحثين توصلوا إلى نتائج جديدة.

وكشف علماء من جامعة نيوكاسل في المجلة العلمية فيزيكال “ريفيو ليتيرز” (Physical Review Letters) أن السبب وراء تجعد الجلد راجع إلى تفاعل معقد في طبقة الجلد الخارجية. لكن العلماء لم يستطيعوا توضيح كيفية تتطور التجاعيد في الأصابع بشكل كامل.

وذكر موقع مجلة “فوكوس” الألمانية أن الباحثين يفترضون أن الجهاز العصبي اللاإرادي يتحكم في تكوين الجلد المنكمش، حيث تنقبض الأوعية الدموية الصغيرة تحت الجلد، وهو رد فعل يتحكم فيه الجهاز العصبي، ويسحب الجلد إلى الداخل.

وذكر العلماء أنه يمكن قبض الأجسام المبتلة بسهولة بالأصابع المنكمشة. أما في حالة الأجسام الصلبة فلا تحمل الأصابع المنكمشة أي تسهيلات أو صعوبات في قبضها، ويمكن قبض ورفع الأشياء بصورة طبيعية.

أما عن عدم بقاء سطح الأصابع مجعدا بصورة دائمة في الحالة الطبيعية -ما دام هذا الوضع مريحا نوعا ما لقبض ورفع الأجسام- فهو أمر لا يزال لغزا غامضا بالنسبة للعلماء.

وكالات