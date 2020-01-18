العراق – كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، عن حجم المديونية الخارجية والداخلية للعراق.

وقال صالح، إن المديونية الخارجية للعراق أقل من ثلاثين مليار دولار، مبينا أن دين العراق الخارجي لمرحلة ما قبل عام ألف وتسعمئة وتسعين والبالغ مئة وثمانية وعشرين مليار دولار تم شطب ثمانين بالمئة منه بموجب اتفاقية نادي باريس.

ولفت إلى أن الدين المتبقي من اتفاقية نادي باريس أٌقل من تسعة مليارات، موضحا أن هناك ديون جديدة ترتبت جراء الحرب مع عصابات داعش الإرهابية والتي قدرت بنحو ثلاثة عشر مليار دولار.

وبيّن صالح أن الدين الداخلي للعراق يقدر بنحو اثنين واربعين مليار دولار للبنك المركزي والرافدين والـ”تي بي أي”، والرشيد.

وكالات