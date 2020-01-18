الولايات المتحدة – قدمت إدارة أحد المطاعم الأميركية على اتّباع منهجٍ مختلف في التعاطي مع الزبائن الذين يطرحون أسئلة “غبية” حيث شجّع زبائنه على عدم طرح هذه الأسئلة عن طريق إضافة مبلغ مالي إلى فاتورتهم إذا فعلوا ذلك.

وقام تومس داينر، صاحب المطعم الواقع في حيّ إيست كولفاكس بمدينة دنفر عاصمة ولاية كولورادو الأميركية، بتعويد زبائنه على هذه الطريقة منذ افتتاح المطعم عام 1999، كوسيلة لبثّ بعض المرح خلال العمل. وأدرج تكلفة منفصلة كغرامة قيمتها 38 سنتاً مقابل “سؤال واحد غبي” في قائمة الطعام.

بعد ذلك، أصبحت الطريقة معروفة على نطاق واسع خارج المنطقة واتبعها العديد من المطاعم، بفضل منشور أحد الزبائن على موقع “ريديت” الاجتماعي المشهور.

وشارك الزبون الصورة الخاصة بفاتورة المطعم بدون الكشف عن السؤال الذي طرحه، والذي اعتبرته إدارة المطعم بمثابة “سؤال غبي” يستحق إضافة غرامة على الفاتورة الأساسية.

وأثارت الصورة دهشة وسخرية العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن ماهية هذا السؤال، وما المقصود تحديداً بعبارة “سؤال غبي”.

وكالات