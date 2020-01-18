ألمانيا – بعثت المسشارة الألمانية أنغيلا ميركل ببرقية إلى رئيس الوزراء الروسي الجديد ميخائيل ميشوستين، هنأته فيها بتوليه منصب رئيس الحكومة الروسية.

وجاء في البرقية: “نهنئكم من صميم القلب بتولي مهام رئاسة حكومة روسيا الاتحادية. العلاقات الشخصية والثقافية والاقتصادية والسياسية التي تربط بلدينا عبر التاريخ، تشكل أساسا لعلاقاتنا الثنائية”.

وأعربت ميركل عن اهتمام حكومة بلادها بتطوير العلاقات مع روسيا وحكومتها الجديدة برئاسة ميشوستين استنادا إلى الإرث التاريخي المتراكم.

وأضافت: “نتطلع إلى التعاون مع حكومتكم من أجل تحقيق هذا الغرض”، وتمنت التوفيق والنجاح لميشوستين في تنفيذ مهامه.

يذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين قد أصدر مرسوما أمس الخميس، يقضي بتعيين ميشوستين رئيسا للوزراء، خلفا لدميتري مدفيديف الذي قدم استقالة حكومته الأربعاء في أعقاب رسالة الرئيس بوتين السنوية للجمعية الفدرالية.

المصدر: تاس