ألمانيا – أنقذ النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه الجديد بوروسيا دورتموند من الخسارة في أول ظهور له مع الفريق، ليقوده لقلب تأخره 3-1 أمام أوغسبورغ إلى فوز 5-3 ضمن الجولة الـ18 من “البوندسليغا”.

وجاءت أهداف أوغسبورغ عن طريق فلوريان نايديرليشنر “ثنائية” وماركو ريشتر في الدقائق 34، 46 و55، بينما جاءت أهداف دورتموند عن طريق هالاند “هاتريك”، جوليان براندت والإنجليزي جادون سانشو في الدقائق 49، 59، 61، 70 و79.

وبهذا الفوز، رفع دورتموند رصيده إلى 33 نقطة واستعاد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد أوغسبورغ عند 23 نقطة في المركز العاشر.

المصدر: وكالات