ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن الأزمة الليبية هي أزمة أمنية في الأساس وأن العاصمة مختطفة وتسيطر عليها مليشيات جهوية لذا فإن الحوار مع من يمثل هذه المجموعات يجب أن يتولاه القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر الذي أوكل له البرلمان محاربة الإرهاب.

أوحيدة وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21″ القطري اليوم الأحد قال:”ما سبق يأتي منسجما مع توجه مؤتمر برلين المنعقد اليوم والذي يمثلنا فيه المشير حفتر ويمثل السراج سلطة الأمر أما غير ذلك فلا ثقة لنا ولا للشعب الليبي فيه وفقا للتجارب السابق، فلا داعي للجان حوار ولا غيره حتى تنقشع ضبابية برلين وبعدها لكل حادث حديث”.