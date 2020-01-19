اعتقالات واشتباكات بين الشرطة و”السترات الصفراء” في باريس

اعتقالات واشتباكات بين الشرطة و”السترات الصفراء” في باريس

فرنسا – شهد امس السبت الـ62 من احتجاجات “السترات الصفراء” المعارضة للسلطات في فرنسا، اشتباكات عنيفة بين أنصار الحراك، وشرطة مكافحة الشغب في العاصمة باريس، حيث تم اعتقال 37 متظاهرا.

ورفع المحتجون شعارات رافضة لخطة السلطات الهادفة إلى إصلاح نظام التقاعد وتشمل رفع سن المعاش من 62 إلى 65 عاما، وشعارات مناهضة لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون والحكومة.

وذكرت قناة BFM أن الاشتباكات وقعت بالقرب من محطة مترو “ريشار – لونوار” وفي ساحة محطة قطارات “غار دي ليون” في باريس التي كان مقررا أن تصبح النقطة الأخيرة لمسيرة نظمها المتظاهرون في العاصمة اليوم.

وكانت التظاهرات سلمية في البداية غير أن عددا من المحتجين رفضوا مغادرة الساحة بعد انتهاء المسيرة رسميا، وبدؤوا بإلقاء الحجارة والزجاجات على عناصر الأمن وأضرموا النار في حاويات القمامة وأشجار عيد الميلاد وعدد من الدرجات النارية المركونة في المنطقة.

وحاولت مجموعة من المحتجين اقتحام مبنى محطة “غار دي ليون” وردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لفض مثيري الشغب، وأعلنت توقيف 59 من أصحاب السترات ممن شاركوا في الشغب.

المصدر: وكالات