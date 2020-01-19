ليبيا – قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس السبت إن اليونان تقوض جهود إرساء السلام في ليبيا عبر استقبالها للقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

جاء ذلك في بيان نشره على حسابه بموقع “تويتر” وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية تطرق خلاله إلى المستجدات بالمنطقة.

وزعم تشاووش أوغلو أن اليونان وما وصفها بـ”قبرص الرومية” يغتصبان حقوق الدول المجاورة في المتوسط من خلال “مزاعم متطرفة” حسب تعبيره.

ولفت إلى أن محاولات الثنائي إضفاء الشرعية على هذه المزاعم عبر استغلال عضويتهما في الاتحاد الأوروبي تلحق الضرر بالسلم والاستقرار الإقليميين، مبيناً أن ليبيا آخر مثال على ذلك فمذكرتي التفاهم التي وقعناها مع حكومة الوفاق أقلقت اليونان كثيراً وبدلاً من الحوار أقدمت اليونان على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الوفاق.

وأضاف:” للأسف يتحركون من منطلق عدو عدوي صديقي، في الحقيقة السبب وراء ذلك، وجود جهود لفرض مزاعمهم حول مناطق الصلاحية البحرية على ليبيا أيضاص، خلال الأعوام السابقة أصدروا اليونانيين رخص للتنقيب على النفط والغاز الطبيعي في مناطق بجنوب جزيرة كريت بشكل يغتصب فيه حقوق ومصالح ليبيا وأمام هذا الوضع وقعت الحكومة الشرعية في ليبيا مذكرة تفاهم معنا لحماية حقوقها في المتوسط”.

وأكد أن استضافة اليونان لـ”خليفة حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) وتركيزها على أجندتها الوطنية تقوض جهود إرساء السلام في ليبيا، معتبراً أن هذه التحركات عقيمة ولن تفضي لأي نتيجة حسب زعمه.