ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن الليبيين يبحثون عن الحلول الممكنة للأزمة،لافتًا إلى أنه لا يظن أن مؤتمر برلين سيكون المحطة النهائية لإنهاء الأزمة خاصة أنه كانت هناك مؤتمرات باريس وباليرمو وأبو ظبي والقاهرة ولم يتم التوصل إلى حل.

السعيدي وفي مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الأحد وفقاً لموقع “صدى البلد” المصري أوضح أن هناك انقسامًا كبيرًا في المجتمع الدولي وخاصة المملكة المتحدة التي تعد الراعي الحقيقي للجماعات الإرهابية وفق رأيه الشخصي، مشيرا إلى أن وجود تركيا في هذا الملف وهي راعٍ وداعم رئيسي للإرهابيين وتنقلهم إلى داخل ليبيا وتقدم كل العون لهم ما يطيل أمد الأزمة.

ولفت إلى أن تصريحات أردوغان بأن سلام ليبيا لا بد أن يمر عبر أنقرة تدل على دعمه الحقيقي للجماعات الإرهابية خاصة مع دعمه لحكومة الوفاق وحديثه بأن وقوعها يدخل الدولة الليبية في ظلام دامس،موضحا أن أردوغان يحاول استعادة فكرة الخلافة العثمانية ولكن هذا الأمر بعيد جدا عن التحقيق عبر ليبيا.

وأوضح أن وجود تركيا تعد الراعي الحقيقي للإرهاب في ليبيا والتي تنقل الإرهابيين إلى ليبيا عبر شركات الطيران الخاصة،مشيرًا إلى أن تصريحات اردوغان الاخيرة تدل بانه داعم حقيقي للجماعات الإرهابية.

عضو مجلس النواب أكد أن أردوغان كان يعتمد على البترول السوري الذى كان يهرب عن طريق جماعة داعش ويعتقد الآن أنه قد يحصل على كيكة جديدة بدخوله ليبيا والسيطرة على بترولها،موضحًا أن الشعب الليبي مستعد العيش على الخبز والماء بمقابل العيش بكرامة.