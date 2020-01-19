امريكا – سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة جديدة، امس بعد بيانات قوية لسوق المساكن في أمريكا.

وأوضحت وكالة “رويترز” أن تسجيل المؤشرات الرئيسية ارتفاعها القياسي، كان أيضا بسبب وجود دلائل على مرونة في الاقتصاد الصيني أثارت آمالا بتعافي النمو العالمي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 49.44 نقطة، أو 0.17 بالمئة، إلى 29347.08 نقطة.

بينما أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز500 مرتفعا 12.81 نقطة، أو 0.39 بالمئة، عند 3329.62 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 31.81 نقطة، أو 0.34 بالمئة، ليغلق عند 9388.94 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود ناسداك 2.29 في المئة وستاندرد اند بورز 1.96 في المئة وداو جونز 1.82 في المئة.

وسجل المؤشران داو جونز وستاندرد اند بورز أكبر مكاسبهما الأسبوعية من حيث النسبة المئوية منذ الأسبوع الأخير في أغسطس/آب 2019 .