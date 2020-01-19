ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أن الجيش الليبي جيش وطني ولا يمكنه التراجع لأنه وطني ويسعى لبسط نفوذ الدولة الليبية على كامل أرضها كما يسعى لعودة الاستقرار والأمن على كامل أنحاء الدولة وليس من السهل أن نتأخذ قرارا بالتراجع والحرب إلى الأمام وليس للخلف.

المسماري وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” والمذاع عبر فضائية MBC” مصر” أمس السبت أوضح أن المشير خليفة حفتر سيجلس مع السراج فى حالة واحدة فقط إذا صافح الجميع وعليه أن يودع كرسي الرئاسة،موضحاً أن السراج بالنسبة لنا أصبح عميلا وكذلك هناك قرار بأنه مطلوب أمنياً.

وعن دعوة قطر لحضور مؤتمر برلين،قال المسماري :”يجب أن نعرف أنه كيف ستظهر قطر وسط تلك الدول العملاقة وابعاد قطر كان لصالح قطر حتى لا تكون قزمة وتظهر على صورتها الحقيقة وسط الدول الكبير، ولن نسمح باستمرار الفوضى وتحكم التنظيمات فى ليبيا”.