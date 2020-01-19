ليبيا – بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو العلاقات بين البلدين ومؤتمر برلين حول ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جرى بين الوزيرين في العاصمة الألمانية على هامش مؤتمر برلين الذي ينعقد لمناقشة السلام في ليبيا.

وقال بومبيو بأنه إتفق مع نظيره التركي على الحاجة إلى اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار ، وآلية مراقبة موثوق بها لهذا الاتفاق.

ومن جانبه قال أوغلو في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” :”بحثنا مع بومبيو العلاقات التركية الأمريكية ومؤتمر ليبيا”.

وأشار إلى أن تركيا على اتصال مع جميع الفاعلين من أجل العودة إلى العملية السياسية ووقف إطلاق النار في ليبيا.