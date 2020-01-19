الولايات المتحدة – أحيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذكرى الستين لتوقيع المعاهدة الأمنية بين الولايات المتحدة واليابان بدعوة إلى تحالف أقوى وأعمق بين البلدين رغم انتقاده للاتفاقية ذاتها قبل ستة أشهر.

وقال ترامب في بيان بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني “مع تغير أجواء الأمن وبروز تحديات جديدة، من المهم أن يزيد تحالفنا قوة وعمقا”، كما نقلت وكالة “رويترز”.

وأضاف “أثق أن إسهامات اليابان في أمننا المشترك ستظل تزيد في الشهور والسنين المقبلة وسيظل التحالف يزدهر”.

كان ترامب قال في مؤتمر صحفي باليابان في يونيو/ حزيران إن المعاهدة الموقعة قبل ستة عقود تعد حجر الزاوية لسياسة الدفاع اليابانية “جائرة” وينبغي تغييرها، مما يكرر رأيا عبر عنه كثيرا وهو أن اليابان تستفيد من جانب واحد فيما يتعلق بالدفاع.

لكن ترامب قال في ذلك الوقت إنه لا يفكر في الانسحاب من المعاهدة.

ودعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الأحد إلى جعل المعاهدة أقوى.

وأضاف آبي خلال حفل استقبال في طوكيو بمناسبة توقيع المعاهدة “ارتقينا بالعلاقة إلى علاقة يحمي فيها كل منا، الولايات المتحدة واليابان، الآخر ومن ثم يعطي هذا قوة أكبر للتحالف”.

ودعت إدارة ترامب إلى أن تدفع اليابان المزيد من المال للقوات الأمريكية المتمركزة على أراضيها.

وبموجب اتفاقية تم التوصل إليها عام 2015، تعهدت اليابان بزيادة إنفاقها على القوات الأمريكية 1.4% على مدى السنوات الخمس التالية ليصل الإنفاق بذلك إلى 189.3 مليار ين (1.72 مليار دولار) سنويا في المتوسط.