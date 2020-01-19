وأدلى ترامب بهذه التفاصيل مساء الجمعة الماضية، أمام مانحين في الحزب الجمهوري اجتمعوا في منزله بولاية فلوريدا الأميركية، في إطار سلسلة مآدب عشاء يقيمها لجمع التبرعات، معتبرا أن قاسم سليماني “كان يستحق هذه الضربة القاسية”.

وبثت شبكة “سي إن إن”، امس تسجيلا صوتيا حصلت عليه، يتحدث فيه ترامب عن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي قتل إلى جانبه في الضربة الأميركية، نائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

وقال ترامب: “كان يسود اعتقاد أنه لا يهزم”، مضيفا أنه قبل الضربة التي استهدفته “كان يقول أمورا سيئة عن الولايات المتحدة”.

وأضاف: “كان يقول مثلا سنهاجم بلادكم، سنقتل مواطنيكم. قلت لنفسي كم من الوقت علينا أن نستمع إلى هذا الهراء؟”، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ثم استعاد ترامب مشهد الاغتيال، مستذكرا ما أبلغه إياه العسكريون، فيما كان يتابع العملية من الولايات المتحدة.

واستطرد: “قالوا: سيدي- وتعلمون بأن ما يجري تصوره كاميرات على بعد كيلومترات في الجو – إنهما معا سيدي (…) لن يعيشا أكثر من دقيقتين و11 ثانية. إنهما في السيارة. إنهما في آلية مدرعة تسير. سيدي، بقي لهما نحو دقيقة، سيدي 30 ثانية، عشر، تسع، ثمان، ثم فجأة وقع الانفجار. تم القضاء عليهما سيدي”.