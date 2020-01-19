انجلترا – طلبت رابطة الحكام المحترفين في إنجلترا من حكام الدوري “البريميرليغ” لكرة القدم الاستعانة بشكل أكبر بالشاشات الموجودة في جانب الملعب قبل اتخاذ أي قرار حول البطاقة الحمراء وطرد لاعب.

وقالت الرابطة إن على الحكام الاعتماد على تقنية “حكم الفيديو المساعد” في معظم الحالات مع مواصلة الاستعانة بشاشات المراجعة باعتدال. لكن سيجري الآن إخطار الحكام بتعليمات تتعلق بوجوب مراجعة الشاشات بجانب الملعب في حالتين لتعديل قرار من إنذار إلى طرد أو العكس.

وشدد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا على ضرورة منح الحكم سلطة أكبر في هذا الشأن، معلقا على القواعد الجديدة الخاصة بالبطاقات الصفراء والحمراء قائلا: “إنها خطوة إيجابية. الحكم سيتحمل المسؤولية كاملة. أحب هذا الأمر”.

وكان مدرب ليفربول يورغن كلوب قد انتقد عدم استعانة الحكم بالشاشات الموجودة جانب الملعب بقوله: “السبب الوحيد لوجود هذه الشاشات هو أن تستخدم، لا أعرف سبب عدم استعانتهم بها، نسعى أن تكون القرارات صحيحة ولهذا علينا استخدام كافة الوسائل لذلك”.

وطالت تقنية حكم الفيديو المساعد انتقادات لاذعة منذ بدء تطبيقها هذا الموسم، وظهر جدل بشأن لمسات يد واحتساب حالات تسلل بفوارق ضئيلة للغاية.

وازدادت الأمور تعقيدا بسبب التباين بين بطولات الدوري المختلفة في طريقة تطبيق هذه التقنية.

وقال المجلس الدولي لكرة القدم إنه لن يراقب طريقة تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في مسابقات الدوري.

وكالات