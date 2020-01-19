ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الإستشاري نجاة شرف الدين القيادية في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إن عملية إقفال الحقول النفطية التي قامت بها القبائل بسبب تمويل حكومة الوفاق للمرتزقة السوريين بدولارات النفط ملف يهم الشعب الليبي بأكمله، مستذكرةً ما حدث عام 2016 من إقفال ومانتح عنه من خسائر وتأثير سلبي على كل المجتمع الليبي حيث تأثرت به الإصلاحات الإقتصادية وسعر الدولار.

شرف الدين إعتبرت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس السبت وتابعتها صحيفة أن هذه العملية عبارة عن تعنت ومحاولة الضغط على العاصمة مع إنعقاد مؤتمر برلين حسب زعمها.

وأضافت :”ربما حفتر يستعمل هذه الورقة كورقة ضاغطة حتى يجري فيها تفاوضات تخص مصالحه في برلين، إنتاج النفط يتم بـ 1000 برميل والخسائر التي تنتج من وقف إقفال الحقول تصل لـ 55 مليون دولار في اليوم كلها ستؤثر على الشعب الليبي وتوليد الكهرباء بداية من بنغازي التي ستكون من المتضررين هذا الإقفال”.

كما جددت إعتبارها أن إقفال الحقول النفطية ورقة ضغط يستخدمها حفتر في مؤتمر برلين، مبديةً إستغرابها من إعلان الامارات بشأن زيادة إنتاج النفط في الربع الأول من 2020 وتعوض مكان ليبيا.