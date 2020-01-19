السعودية – ارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، بنسبة 0.9 بالمئة (2.6 مليارات دولار)، على أساس شهري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى 275.3 مليار دولار.

وحسب مسح للأناضول، استناداً على بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، الأحد، بلغت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأمريكية 272.8 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول السابق له.

وأظهرت البيانات، أن السعودية كانت أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الأذونات والسندات الأمريكية، بقيمة 179.7 مليار دولار في نوفمبر الفائت، مقابل 178.9 مليار دولار في أكتوبر السابق له.

وحلت الكويت في المرتبة الثانية، بإجمالي استثمارات 43 مليار دولار، مقارنة بـ43.8 مليار دولار في الشهر السابق له.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات بلغت 39.9 مليار دولار، ثم سلطنة عُمان بـ 7.7 مليار دولار، و قطر بـ4.4 مليار دولار، وتذيلت البحرين القائمة بنحو 838 مليون دولار.

وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية، حتى نهاية نوفمبر الماضي، نحو 6740.3 مليار دولار أمريكي، بصدارة اليابان 1160.8 مليار دولار، ثم الصين بـ1089.2 مليار دولار.

الأناضول