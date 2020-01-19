وقال العطار إن “أنشاء المدن الصناعية في العراق لها أهمية كبرى”.

واضاف انها “تحدد كما يلي :

1-جذب المستثمرين المحليين والعرب والاجانب.

2-تقليل البطالة وخلق فرص عمل متنوعة وبأعداد كبيرة.

3-تطوير الاقتصاد الوطني الاشرافي الجيد على المصانع والورش وغيرها من قبل الجهات المختصة .

4-دعم القطاع الخاص وتفعيل دوره في تطوير القطاع الصناعي .

5-سهولة معالجة المياه المتخلفة من الصناعة واستخدامها في سقي المزروعات .

6-تقليل التلوث داخل المدن ضمن المحددات المسموح بها عالميا.

7-المحافظة على مصادر المياه من خلال نظام اعادة التدوير .

8-تقليل الضغط عن مصادر الطاقة الكهربائية في المدن.

9-تطبيق القوانين والتشريعات الساندة للنشاط الصناعي بيسر .

10-سهولة جمع ونقل المخلفات الخطرة من المدن الصناعية وفقا” للقوانين والمحددات الموضوعة .

وتابع العطار أن “المدن الصناعية يجب أن تعتمد على وجود بنية تحتية متكاملة لجميع المرافق والخدمات، مما يساعد على توطين الصناعة تحقق من خلالها أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد”.

واكد العطار أن “المدن الصناعية تساعد على نشأة المصانع الوطنية ونموها، كما تخلق تكاملاً بين المصانع الوطنية والخاصة نظراً إلى التقارب فيما بينها، وتسهم في تنويع مصادر الدخل النقدي”.