ساحر كوريا الجنوبية يقضي على آمال النشامى بالمشاركة في الأولمبياد في الوقت القاتل

ساحر كوريا الجنوبية يقضي على آمال النشامى بالمشاركة في الأولمبياد في الوقت القاتل

تايلاند – ودع المنتخب الأردني بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما المقامة في تايلاند، بعد تلقيه هزيمة على يد نظيره الكوري الجنوبي 1-2، في المباراة التي جمعتهما الأحد في دور ربع النهائي.

وحرم منتخب النشامى من التأهل للدور نصف النهائي، عقب تلقي شباكه هدفا في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة عبر ساحر منتخب كوريا الجنوبي ولي دونغ جون بالدقيقة “90+5”.

وكان قد افتتح اللاعب شو غو سونغ التسجيل لمنتخب بلاده في الدقيقة 16، فيما أحرز هدف الأردن يزن النعيمات بالدقيقة 75.

وبلغ منتخب كوريا الجنوبية الدور نصف النهائي حيث سيواجه أستراليا التي أقصت بدورها المنتخب السوري من البطولة.

المصدر: وكالات