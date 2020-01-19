روسيا – أكدت وكالة التصنيف الدولية “ستاندرد آند بورز”، توقعات التصنيف الائتماني السيادي طويلة الأجل بالعملات الأجنبية والوطنية لروسيا عند مستوى “بي بي بي -” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في بيان نشر على موقعها: “نؤكد تقييمنا للتصنيف الائتماني السيادي طويلة الأجل بالعملات الأجنبية لروسيا عند مستوى “بي بي بي / أ -3 “، وعند مستوى “بي بي بي / أ -2″ للعملة المحلية، مع توقعات مستقرة”.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع يوم الخميس، مرسوما رئاسيا يقضي بتعين، ميخائيل ميشوستين، رئيسا للوزراء، ما يشير إلى أن الاقتصاد الروسي أولوية رئيس الحكومة الجديد.

ميشوستين، الذي كان يشغل سابقا، منصب رئيس دائرة الضرائب الفيدرالية في روسيا لمدة عشرة سنوات، تمكن من حل واحدة من أكبر مشاكل الاقتصاد الروسي، وهي العائد غير القانوني لضريبة القيمة المضافة.