إسبانيا – تحمل الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، مسؤولية خسارة الفريق امام إيبار بثنائية دون رد في الجولة الـ20 من الدوري الإسباني “الليجا”.

وقال سيميوني، في تصريحاته عقب المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، إنه يتحمل مسؤولية الخسارة على يد إيبار الذي “هدد فريقه مرتين وفي الثالثة سجل الهدف الأول”.

وأضاف سيميوني أن أتلتيكو “فقد السيطرة على المباراة منذ أن سجل إيبار الهدف”.

وأشار إلى أن الروخيبلانكوس بدأ المباراة بشكل سيئ، قائلًا “إذ بدأت بطريقة سيئة في إيبوروا (ملعب إيبار)، فإن احتمالات الخسارة تزداد”.

واستغل سيميوني الفرصة ليؤكد أن فريقه في حاجة إلى تعزيزات في خط الهجوم.

وبهزيمته تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 35 نقطة في المركز الثالث.

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