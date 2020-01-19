ليبيا – قال عميد بلدية الكفرة مفتاح أبو خليل إن جميع القبائل متفقة على رفض أي قوات أجنبية على الأراضي الليبية.

أبو خليل وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك”الروسية اليوم الأحد أشار إلى أن المطالبة بقوات حماية دولية يعبر عن مطالب جماعة “الإخوان” التي شعرت بأن الشعب الليبي لن يقبل بها مرة أخرى في المشهد.

وشدد على أن الشعب الليبي مستعد بشكل كامل الآن لحمل السلاح وخوض معركة مفتوحة ضد أي قوات أجنبية تدخل إلى الأراضي الليبية.

وبشأن تأثير إغلاق الحقول النفطية على الاقتصاد الليبي،لفت إلى أن الاقتصاد الليبي ينهار بشكل متتابع منذ عام 2011 حتى الأن وأن معظم الاستثمارات الليبية في الخارجة تم بيعها بمباركة الأطراف الحاكمة.

عميد بلدية الكفرة أشار إلى أن جميع القبائل تعمل الأن على إغلاق جميع الحقول بما يعني أن ليبيا ستصبح دون أي إنتاج للنفط ما يعني أن إنتاجها اليومي يساوي” صفر” حال تنفيذ التهديدات.