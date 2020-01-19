سوريا – مئات المعامل عادت أو هي قيد العودة مجددا إلى الإنتاج في مدينة “الشيخ نجار” الصناعية في محافظة حلب السورية خلال العامين الماضي والجاري .

وفي العام الماضي وصل عدد المعامل المنتجة ضمن المدينة إلى 210 معملا ومنشأة صناعية، بلغ عدد العاملين فيها إلى 3725 عاملا، بينما بلغ عدد المنشآت المرشحة للدخول في الإنتاج خلال العام 2020 أكثر من 265 معملا، ما بين قيد التجهيز أو قيد البناء والترميم أو الصيانة للآلات والمعدات، حسب ما أعلن مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية حازم عجان.

ونقلت صفحة رئاسة الوزراء السورية عن عجان أنه “تمت تغذية المدينة الصناعية بالكهرباء 24 ساعة يومياً، وهذا ساهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمنشآت العاملة إلى 75%”

وأشار عجان إلى دخول منشآت جديدة قائلا إن عددها بلغ نحو 610 منشآت بعدما كانت تقتصر على 318 منشأة في بداية 2017.

ونوه بأنه تم إنجاز عدد من المشاريع الخدمية التي تخص واقع الاستثمار في المدينة الصناعية بحلب.

يذكر أن مدينة الشيخ نجار تعرضت لدمار كبير وتحولت معظم أبنيتها ومصانعها إلى ركام، إضافة إلى تعرض منشآتها للسرقة والنهب والمتهم الرئيسي في ذلك، حسب صناعيي حلب، هي تركيا.

تقع المدينة في الجزء الشمالي الشرقي لحلب، وافتتحت عام 2004 بطموحات كبيرة تجعلها أهم مدينة في الشرق الأوسط، وكانت تضم نحو 1250 منشأة قبل الأزمة التي مازالت تعصف بالبلاد، معظمها تنشط في مجال صناعة النسيج، إضافة إلى الصناعات الغذائية والصيدلانية وغيرها، وكانت تؤمن نحو 42 ألف فرصة عمل.

المصدر : RT