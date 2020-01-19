انجلترا – لا تعد رائحة الفم الكريهة حالة طوارئ طبية، إذ يعاني حوالي 25 إلى 30 في المائة من سكان العالم من هذه المشكلة المحزنة.

وأصول رائحة الفم الكريهة ليست غامضة؛ فمن بين أسبابها الأكثر شيوعا وجود تجاويف بين الأسنان وأمراض اللثة وسوء النظافة.

تشمل الأسباب الأخرى سوء التغذية، ومرض السكري، وجفاف الفم (اللعاب له تأثير مضاد للميكروبات)، فضلا عن الالتهابات مثل التهاب الحلق أو التهاب الجيوب الأنفية، أو الاضطرابات المعوية، مثل حرقة المعدة والقرحة.

وقد تنتج رائحة الفم الكريهة بشكل مؤقت، وذلك نتيجة تناول أطعمة أو مشروبات معينة مثل الثوم والبصل والقهوة والكحول، أو التدخين.

تعيش المئات من البكتيريا في أفواهنا، وبعضها – على اللسان أو أسفل اللثة أو في جيوب سببتها أمراض اللثة-، وهي ما تتسبب في الروائح الكبريتية.

وأيا كان السبب فالعلاج ينطوي على تصحيح الاضطراب الأساسي وتجربة بعض الحلول السهلة من العلاجات المنزلية.

وفيما يلي بعض الوصفات والمواد الطبيعية التي تساعد في التخلص أو التخفيف من الرائحة الكريهة للفم، بحسب تقرير لموقع “Everyday Health” الصحي.