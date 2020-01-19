ليبيا – قال المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني أحمد قذاف الدم إنه خلال عهد الراحل معمر القذافي لم يجرؤ أحد على التعدي على الحدود الجوية أو البحرية والبرية.

قذاف الدم وخلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” المصرية أن الشعب الليبي قادر على رسم خريطة جديدة لليبيا ومواجهة الأتراك، مؤكدا أن طرابلس لن تسقط بل أسطنبول.

وأكد أن ليبيا تمتلك شباب ورجال لم يتم الزج بهم بعد في المعركة ولن يستطيع أحد أن تطأ قدامه ليبيا ستتحول لجحيم ضد أعداء الوطن.

وتابع أنه قلق على تركيا وليس طرابلس خاصة أن الغرب يريد أن يحتل تركيا وتدميرها وستدخل في متاهة لن تنتهي، موضحا أن تركيا تستعين بروسيا ولكن في النهاية سيتخلون عنها.

قذاف الدم أكد أن كل الإرهابيين القادمين من سوريا مصيرهم الموت أو الهرب إلى الدول الأوروبية، موضحا أن مجموعة من الإرهابيين دخلت اليوم ليبيا عن طريق الحدود التونسية قادمة من سوريا بدعم تركي.

وواصل حديثه:” أن دويلة قطر ستعتذر عن الجرائم التي ارتكبتها في المنطقة وأن قناة الجزيرة التابعة لدويلة قطر لا قيمة لها وليس لديه الإمكانية لتمويل كل تلك الحروب في المنطقة ويحتاج إلى من ينفق على استراتيجية الغرب في المنطقة”.

وأعتبر أن حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج باطلة ولا شرعية له خاصة وأنها لم تحصل على تآييد من أي فئة من فئات الشعب حتى الكوادر السياسية لم تعترف بها،مشيرًا إلى أن السراج عندما واجه رفضا من كبيرا من الشارع له ولحكومته لجأ إلى أردوغان الذي يلعب بـ”البيضة والحجر” ووجدها فرصة ملائمة لتنفيذ المخطط الذي سعى لتنفيذه من سنوات في الأراضى الليبية.

المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني إختتم بالقول:”إن الاستعمار مشروع فاشل وأن بعض الدول الغربية ترى ليبيا على أنها برميل نفط ولكن هذا ليس له أساس من الصحة”،موضحًا أن الغرب يرغب في استمرار الصراع في ليبيا.