لييبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عا 2012 عادل كرموس إن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي يتوقف على اختيار الأسماء فقط خاصة أنه حسم خلال النقاشات السابقة بين المجلس والبرلمان إلا أن مناصري السراج قد يتمسكون به وعدم السماح بخروجه من المشهد بحسب تعبيره.

كرموس أشار في تصريح لوكالة”سبوتنيك” الروسية إلى أن الشارع الليبي يتطلع إلى الكثير من النتائج التي لن يأت بها مؤتمر برلين.

ونوّه إلى أن الشعب الليبي يأمل أن تتعامل الدول المتصارعة معه دون حسابات مصالحها أولاً، لافتاً إلى أن مؤتمر برلين يهدف للحفاظ على مصالح بعض الدول فقط خاصة أن السرعة في تحديده هذه المرة على الرغم من تأجيله أكثر من مرة يؤكد عزم الدول الحفاظ على مصالحها أولاً.

وإعتقد أن المؤتمر لن يخرج بأي جديد عن المؤتمرات السابقة في حين أن وقف إطلاق النار لن يستمر لأن ذلك لن يرضي من وصفهم بـ” حلفاء خليفة حفتر”.

واختتم قائلاً :” التوصيات قد تنضمن ضرورة الحوار بين الأطراف الليبية والدعوة لمؤتمر جنيف وأن الحديث عن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ستكون سهلة إلا أن الأزمة تتمثل في إعادة انتخاب السلطة التشريعية في ظل الظروف الراهنة”.