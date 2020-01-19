انجلترا – أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن ليفربول اقتحم سباق التعاقد مع أحد نجوم الدوري الألماني “البوندسليجا”.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن ليفربول يسعى للتعاقد مع تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج، الذي يصل سعره إلى 60 مليون إسترليني.

وأشارت إلى أن تشيلسي وريال مدريد يطاردان أيضًا فيرنر، وخصوصا البلوز بعدما رفُع الحظر مؤخرًا عنه بشأن عقد صفقات جديدة، ويرغب في دعم صفوفه بشكل عاجل.

وأوضحت أن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، وراء طلب التعاقد مع فيرنر، بعد أن نجح الأخير في التألق بشدة هذا الموسم، وتسجيل 20 هدفًا في 18 مباراة بالدوري الألماني.

ويتصدر فيرنر قائمة هدافي البوندسليجا متقدمًا بفارق هدف عن ملاحقه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

يذكر أن رغبة ليفربول في ضم فيرنر جاءت بعد أن أعلن اللاعب اهتمامه بالتواجد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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