ماكغريغور يعود ويقضي على “الكاوبوي” في أقل من دقيقة

ماكغريغور يعود ويقضي على “الكاوبوي” في أقل من دقيقة

الولايات المتحدة – تغلب الإيرلندي كونور ماكغريغور، صباح الأحد على منافسه الأمريكي دونالد سيروني الملقب بـ”كاوبوي”، في دورة 246 UFC للفنون القتالية المختلطة في لاس فيغاس الأمريكية.

ونجح المقاتل الإيرلندي بطل العالم السابق في وزني الخفيف والريشة في إنهاء النزال خلال 40 ثانية فقط.

وانهال ماكغريغور على منافسه بعدد من الضربات مستخدما قدميه في ذلك، ليسقط (الكاوبوي) أرضا، واستمر بتوجيه اللكمات ليعلن بعدها الحكم إيقاف النزال وفوز الإيرلندي.

ويأتي هذا الفوز بعد مرور نحو 16 شهرا على آخر نزال خاضه ماكغريغور البالغ 31 عاما، عندما خسر أمام الروسي حبيب نور محمدوف في لاس فيغاس أيضا عام 2018.

وخاض ماكغريغور خلال مسيرته الاحترافية 26 نزالا، فاز في 22 منها وخسر 4، بالمقابل في رصيد سيروني 36 فوزا مقابل 14 هزيمة.

المصدر: وكالات