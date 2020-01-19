فلسطين – هاجم مستوطنون يهود، مساء السبت، بالحجارة، منازل فلسطينية، وسط الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان للأناضول، أن مستوطنين مسلحين هاجموا المنازل في حارة جابر بالحجارة والشتائم، القريبة من مستوطنة “كريات أربع”.

وبينوا أن من بين المنازل التي تعرضت للهجوم، منزل الناشطة الحقوقية سوزان جابر، دون وقوع إصابات.

والسبت، قالت القناة “12” الإسرائيلية، إن مستوطنا أُصيب في حادث طعن على يد فلسطيني قرب مستوطنة “كريات أربع”.

وأفادت القناة بأن “فلسطينيا نفذ عملية طعن قرب المستوطنة وتم تحييده في المكان وإلقاء القبض عليه ولا تُعرف حالته بعد”.

الأناضول