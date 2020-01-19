مصر – انخفض الدولار الأمريكي مجددا، مع بداية تعاملات الأسبوع، أمام الجنيه المصري.

وسجل سعر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك تراجعا، اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.79 جنيه للشراء، و15.89 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 7 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس عند 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان عند 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنكي القاهرة، والإسكندرية عند 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي كريدي أجريكول، والبركة عند 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.