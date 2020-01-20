ليبيا – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل دعم المسار السياسي في ليبيا ميدانيا وعلى طاولة المباحثات.

أردوغان وفي تصريح أدلى به للصحفيين على متن طائرة الرئاسة التركية أثناء عودته من ألمانيا عقب مشاركته في مؤتمر برلين حول ليبيا قال:” الخطوات التي اتخذناها بشأن ليبيا حققت توازنا في المسار السياسي وسنواصل دعم هذا المسار في الميدان وعلى طاولة المباحثات”، وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

وأردف قائلا:” عدم توقيع حفتر على وثيقة الهدنة لها معان ومؤتمر برلين اقتصر على شهادة المشاركين ونتمنى لها النجاح”.

وأضاف أن تركيا وقفت ضد مقترح مشاركة الاتحاد الأوروبي في مسار دعم السلام بليبيا بصفة منسق عوضاً عن الأمم المتحدة، مؤكداً أنه في حال تم الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا فإن الطريق سيكون ممهّدا أمام الحل السياسي.

وفيما يخص دعوة رئيس الوزراء اليوناني لحفتر إلى أثينا، قال أردوغان: “ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان دعا حفتر إلى أثينا من أجل استفزاز تركيا وأحد الزعماء أبلغني بأن رئيس الوزراء اليوناني يريد إصلاح علاقات بلاده مع تركيا قلت له عليه أولا أن يصلح خطأه دعوة حفتر إلى أثينا”.

وفي سياق متصل، إدعى الرئيس التركي إلى أن تركيا لم ترسل قوات إلى ليبيا حتى الآن وإنما أرسلت مستشارين ومدربين فقط.

وفي لقاء مع قناة “cnn” التركية، قال أردوغان إن “الخطوات التي اتخذتها بلاده بشأن ليبيا حققت توازنا في المسار السياسي متعهدا بمواصلة دعم هذا المسار في الميدان وعلى طاولة المباحثات”.