الولايات المتحدة – يتحرك الذهب في نطاق ضيق قدره ثلاثة دولارات يوم الاثنين في الوقت الذي تشجع فيه بيانات اقتصادية أمريكية الاستثمار في الأصول المرتفعة المخاطر بينما يتلقى المعدن الأصفر الدعم من تحوط محدود من المخاطرة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1558.46 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع 0.4 بالمئة تقريبا في الأسبوع الماضي. وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1558.40 دولار.

وقال دانيال هاينس المحلل لدى إيه.إن.زد ”يركز المستثمرون بشكل واضح على الآليات في الأجل الأطول، وهو ما يجب أن يكون في صالح الذهب مع انخفاض أسعار الفائدة، وتيسير بنوك مركزية للسياسة للمساهمة في دعم النمو وما يلي ذلك من ضعف للدولار“.

وأضاف أن الذهب يتلقى الدعم أيضا مع توقعات بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع له بشأن السياسات في هذا العام والذي ينعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام الماضي قبل أن يقرر في ديسمبر كانون الأول الإبقاء على الأسعار ويشير إلى أن تكاليف الاقتراض لن تنخفض قريبا.

ويشجع انخفاض أسعار الفائدة على شراء المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وانخفضت أحجام التعاملات مع إغلاق الأسواق الأمريكية في عطلة وقبيل بداية العام القمري الصيني الجديد في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وصعدت الأسهم الآسيوية إلى ما يقرب من أعلى مستوى في 20 شهرا، بدعم من استمرار ارتفاع الأسهم العالمية بفضل وول ستريت وبيانات اقتصادية أمريكية قوية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تقدم البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2500 دولار للأوقية، بعد أن بلغ المستوى القياسي المرتفع 2537.06 دولار يوم الجمعة.

وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 18.02 دولار للأوقية، بينما ربح البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1023.22 نقطة.

رويترز