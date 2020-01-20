برلين – رصدت عدسات الكاميرا تفاصيل أول رحلة يجريها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خارج البلاد، حيث التقى بالعديد من الزعماء الدوليين على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا، المنعقد امس الأحد.

وكان في استقبال الرئيس الجزائري أمام مقر عقد المؤتمر المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، رفقة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وقبل انطلاق أعمال المؤتمر، قابل تبون نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، وتبادلا أطراف الحديث مطولا، قبل أن يصافح نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الذي اعتبر في وقت سابق “إجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر خطوة مهمة في تقدم هذا البلد الصديق”.

كما قابل الرئيس الجزائري في وقت سابق من اليوم نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في اجتماع مغلق بفندق “الريتز كارلتون”.

المصدر: RT