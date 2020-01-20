إسرائيل – أغلقت إسرائيل اليوم صالة المسافرين الأولى بمطار بن غوريون استعدادا لاستقبال نحو 50 ملكا ورئيس دولة يصلون للمشاركة بمراسم إحياء الذكرى الـ75 لتحرير معسكر الإبادة النازي أوشويتس.

وتطلق الشرطة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء حملة تأمين واسعة النطاق في القدس تسمى “وجه المستقبل” في أعقاب افتتاح الفعاليات والمراسم ابتداء من اليوم الذي يليه وعلى مدى ثلاثة أيام لإحياء مرور 75 عاما على تحرير معسكر الإبادة النازي أوشفيتس.

وسيتم نشر نحو 11 ألف شرطي ومتطوع في المحيط بين مطار بن غوريون الدولي والقدس وكذلك بداخلها وإجراء تغييرات على حركة السير في الطرق المؤدية إليها وفيها.

ومن جملة ذلك سيتم إغلاق طريق رقم واحد باتجاه القدس أمام حركة السير ابتداء من الساعة الثانية من بعد الظهر لإفساح المجال أمام موكب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للوصول إلى القدس.

وفي يوم الخميس سيغلق هذا الطريق بين الساعة العاشرة والنصف صباحا لمدة ساعتين في أعقاب وصول نائب الوزير الأمريكي مايك بينس لحضور الفعاليات.

كما قررت الشرطة إغلاق المحيط الجوي بين مطار بين غوريون والقدس طيلة أيام هذه الفعاليات.

المصدر:”مكان”