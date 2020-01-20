الكويت – أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلك (التضخم) في الكويت، بنسبة 1.5 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول 2019، على أساس سنوي.

وأفادت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية (حكومية)، اطلعت الأناضول عليها، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بلغ 115.2 نقطة في الشهر الماضي، مقارنة بنحو 113.5 نقطة بالشهر المماثل من 2018.

وبحسب البيانات، ارتفعت أسعار 11 مجموعة أبرزها مجموعة الاتصالات بنسبة 4.5 بالمئة، ثم النقل بنسبة 3.9 بالمئة، والترفيه بـ 3.2 بالمئة.

في المقابل، تراجعت أسعار مجموعة المسكن “منفردة” بنسبة 0.86 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 0.17 بالمئة بالشهر الماضي، مقابل نحو 115 نقطة في نوفمبر/تشرين ثاني السابق له.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.

الأناضول