الخرطوم.. إنقاذ 107 مهاجرا غير نظامي من الموت في الصحراء

الخرطوم.. إنقاذ 107 مهاجرا غير نظامي من الموت في الصحراء

الخرطوم – أعلنت القوات السودانية الليبية المشتركة، امس الأحد، إنقاذ 107 من المهاجرين غير النظاميين من الموت في صحراء الولاية الشمالية (شمال) الحدودية مع ليبيا.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية عن قائد القوات المشتركة بالولاية الشمالية، العقيد أنور عبد الله نقودي.

وقال نقودي، إن المهاجرين غير النظاميين (لم توضح جنسيتهم) وجدوا في حالة صعبة يرثى لها خلال عمليات تمشيط قامت بها القوات المشتركة السودانية الليبية في صحراء الولاية الحدودية.

وأوضح نقودي أنه “تم إيواء المهاجرين وتقديم الخدمات الطبية والغذائية حتى تحسنت حالتهم الصحية، ومن ثم ترحيلهم إلى مدينة دنقلا وتسليمهم إلى شرطة الولاية الشمالية”.

ويعتبر السودان مصدرا ومعبرا لمهاجرين غير نظاميين، أغلبهم من دول القرن الإفريقي (شرقي القارة).

الأناضول