سنغافورة – أظهرت نتائج دراسة جديدة أن الشاي يقلل مخاطر الإصابة بالاكتئاب لدى من تخطوا الـ 60.

ويعتبر الاكتئاب شائعاً في الشيخوخة، وتتأثر شدته بالوضع الاقتصادي والصحي. ويوفر الشاي مجموعة من الفوائد الصحية، وكانت دراسة حديثة سابقة قد توصلت إلى أنه يحسن الإدراك العاطفي.

وبحسب الدراسة الجديدة التي أجريت في جامعة سنغافورة ونُشرت في دورية “بي إم سي جيرياتريك”، توجد أدلة قوية على أن أوراق الشاي تقلل التدهور الذي يحدث لخلايا الدماغ، والذي يؤدي إلى تراجع القدرات المعرفية، وتزايد أعراض الاكتئاب.

وتوصلت النتائج إلى أن شرب الشاي بانتظام يحسن الوظائف المعرفية للدماغ، وأن تناول كبار السن له يحمي خلايا الدماغ من التغيرات التي تؤدي إلى الاكتئاب.

وكالات