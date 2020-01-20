ليبيا – قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ في نقل المقاتلين إلى ليبيا منذ شهر أكتوبر الماضي واغلبهم ينتمون الى جنسيات من شمال افريقيا.

عبد الرحمن وخلال مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور” أوضح أن أردوغان لم يكتفي بإرسال مجاهدين من جنسيات غير سورية ولكنه بدأ في تطويع مرتزقة لفصائل كما ان نقل المقاتلين اخرين الى ليبيا تم خلال اليومين الماضيين وهم ينتمون إلى “فيلق الشام”، وفقاً لصحيفة “الدستور” المصرية.

وأضاف:” أن اردوغان يقوم بعمل عملية ترغيب إلى هؤلاء المرتزقة عن طريق دفع رواتب شهرية كبيرة تصل الي 2000 و2500 دولار شهريا ويقوم بتوقيع عقد معهم لمدة 3 أشهر”.

وتابع:” أن عقد المرتزقة يمكن ان يمتد الى 6 أشهر وإذا ما عادوا إلى تركيا يحصلون على الجنسية التركية بمرسوم استفتائي من قبل الرئيس التركي أردوغان”.

مدير المرصد السوري إختتم بالقول:” أن المرتزقة يقومون بالدخول إلى ليبيا تحت مسمى شركات امنية تركية حتى يحاكمون بتهم انهم مرتزقة كما أننا رصدنا ما يقارب 3600 مقاتل ماتو في ليبيا أو ماتو في معسكرات تركية تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا”.

يشار إلى أن القبائل الليبية قد أقفلت معضم حقول وأنابيب ضخ النفط في البلاد على خلفية دفع حكومة الوفاق مرتبات هؤلاء المرتزقة السوريين من دخل النفط الليبي ، وتقديم الأموال لتركيا مقابل وقوفها معها ضد القوات المسلحة الليبية في معارك استعادة السيطرة على العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات.