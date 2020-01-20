لندن – انطلقت اليوم الاثنين في لندن قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وإلى جانب السيسي وجونسون يشارك في القمة نحو 53 من زعماء ورؤساء حكومات الدول الإفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية والإفريقية.

وتهدف القمة إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في إفريقيا وتعزيزها، ورفع معدلات الاستثمار البريطاني بالقارة السمراء، حيث من المقرر أن تشهد القمة إبرام صفقات استثمارية كبرى في مجالات متعددة كالطاقة وصناعة البتروكيمائيات.

المصدر: وكالات